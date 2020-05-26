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مرأة

بدون مكياج وملابس رياضية.. زوجة راغب علامة تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:29 ص
زوجة راغب علامة
زوجة راغب علامة
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هاجر هانئ
شاركت جيهان راغب زوجة الفنان راغب علامة متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصو جديدة لها من أحدث ظهور. 

ظهرت زوجة راغب علامة فى الصور بإطلالة رياضية، حيث ارتدت تى شيرت أسود ذا أكمام مكشوفة، و نسقت معه بنطلون ليجن باللون الفوشيا، مما كشف عن رشاقتها.

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وانتعلت زوجة راغب علامة حذاء رياضى مسطح باللون الأسود، وأكملت إطلالتها ببعض الاكسسوارات العصرية التى منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت إطلالتها اعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة راغب علامة على خصلات شعرها البنى المنسدله على كتفيها، ولم تتكلف فى استخدام مساحيق التجميل مما كشف عن جمالها الطبيعى.

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