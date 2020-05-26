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فن

انتكاسة غير مسبوقة.. السينما تخسر نحو ربع مليار جنيه في عيد الفطر

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:12 ص
إغلاق السينمات
إغلاق السينمات
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سعيد فراج
تشهد صناعة السينما في الفترة الحالية، انتكاسة غير مسبقة، بسبب تعليق دور العرض السينمائي، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19، الذي كبد الوسط الفني خسائر فادحة حتى الآن. 

ويعد عيد الفطر المبارك، أحد أهم مواسم السينما على مدار العام، فتشهد دور العرض في العيدين إقبالًا كبيرًا من الأسر والعائلات والأصدقاء لمتابعة اجدد الأفلام المعروضة، ما يجعل المنتجين والنجوم يتصارعون في هذا الموسم كي تتصدر أفلامهم شباك الإيرادات، فتحصد الأفلام في هذا الموسم إيرادات لا تضاهي إيرادات المواسم الأخرى. 

وبلغت إيرادات أفلام عيد الفطر المبارك، في العام الماضي نحو ربع مليار جنيه مصري، وارتفعت إيرادات السينما وقتها بشكل ملحوظ، وهو يعتبر خسارة بكل المقاييس شهدتها صناعة السينما في هذا الموسم. 

وتضمن موسم عيد الفطر المبارك، في العام الماضي، 5 أفلام، نافست على الإيرادات فى دور العرض، هي من الأعلى للأقل إيرادًا: «كازابلانكا بطولة أمير كرارة وإياد نصار، والممر بطولة أحمد عز، وسبع البرمبة بطولة رامز جلال، وحملة فرعون بطولة عمرو سعد، ومحمد حسين بطولة محمد سعد». 

وبسبب تعليق دور العرض السينمائي، خلال جائحة كورونا، توقفت عجلة الإنتاج السينمائي، وتم تعليق تصوير الأفلام التي تم البدأ في تصويرها قبل بدأ تفشي مرض كورونا بهذا الكم. 
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