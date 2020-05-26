موجز السوشيال ميديا.. فتح المساجد في السعودية.. ساويرس: اللي تسيبني عاقلة مش مجنونة

نشر "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :









دشن عدد من رواد موقع تويتر، هاشتاجي، #"القرارات الجديدة" و# فتح المساجد وتصدرا قائمة الأكثر تداولا في المملكة العريبة السعودية، وذلك بعدما اتخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين إجراءات من شأنها تحمي الاقتصاد السعودي من صدمات أزمة فيروس كورونا المستجد.





نشر ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام السابق في دبي، تغريدات جديدة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، شن من خلالها هجوما على الرئيس التركي رجب طيب اروغان.





وكتب خلفان عبر "تويتر" : زعيم عصابات مسلحة يطلق له العنان للعبث بأرواح مئات الآلاف من البشر".





وجه الفنان أحمد حاتم الدعم للفنانة رجاء الجداوي بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونقلها لمستشفي العزل بمحافظة الإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.









ونشر الفنان أحمد حاتم صورة له مع رجاء الجداوي وعلق عليها قائلا: "الف سلامه عليكي يا حبيبتي"





أعلن المطرب عمر كمال عن اغنيته الجديدة ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".





ونشر عمر كمال جزءا من الفيديو الكليب ، وكتب معلقا : عمر كمال .. حسن شاكوش شيكولاتة سايحة جوه كيك.. قريباااااا .





رد رجل الأعمال نجيب ساويرس علي أحد متابعيه عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر .





ووجه أحد متابعيه سؤالا له : "مين المجنونة الي تسيبك؟" ، وجاء رد نجيب ساويرس "مش مجنونة.. عاقلة جدا".