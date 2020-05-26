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سيارات

نصائح مهمة للمحافظة على نظافة المقاعد في السيارة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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أماني نوار
دائما يبحث ملاك السيارات عن الاهتمام  بكل التفاصيل التي تزيد من نظافتها لكى تبرز جمالها بشكل أكبر ومنها التلميع والتنظيف.


وأكد خبراء في عالم السيارات أن تنظيف المقاعد الجلدية العادية هو من 3 إلى 4 مرات في السنة في حالة أن يكون جلد المقاعد فاتح اللون فيمكن أن يزيد عدد مرات التنظيف على 4 مرات.

ونصح الخبراء بأنه يفضل استخدام قطعة من الأسفنج في التنظيف مع مادة تنظيف معتدلة لا تضر الجلود ويجب مسحها في اتجاه واحد.

كما أن المقاعد الجلدية التي يزيد عمرها عن 3 أعوام يجب الحرص في التعامل معها بشكل كبير ويفضل استخدام مواد مرطبة لمنع تشقق الجلد.

ويوجد  بعض المقاعد الجلدية التي تحتوي على ثقوب فإذا كان مقعدك من هذا النوع فلا تستخدم المنظفات ولكن قم باستخدام فرشاة لتنظيف الجلد وجففها بعد ذلك بقطعة قماش.

أما المنظفات الجدلية فهي تضر بالجلود بشكل عام وقد تصيبها بالتشقق والتلف لذلك ينصح بالابتعاد عنها واختيار منظف يلائم الجلود ويحافظ عليها.
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