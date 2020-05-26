صورة نادرة لـ راندا البحيري مع الفنانين سعيد صالح وهاني رمزي

نشرت الفنانة راندا البحيري، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة قديمة من فيلم " جواز بقرار جمهورى بصحبة الفنان الراحل سعيد صالح والفنان هانى رمزى .
علقت الفنانة راندا على الصورة قائلة : ياريت كلنا ندعي للراحل الجميل ابو دم خفيف سعيد صالح و نقراله الفاتحه.. حبيبي انا كنت بحبه اوي.. وبحترم جدا النجم الجميل #هاني_رمزي #سعيد_صالح #راندا_البحيري".
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نالت الصوره تفاعل كبير من قبل جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :
جواز بقرار جمهوري
فيلم جواز بقرار جمهوري طول عمرك قمررر .. الله يرحم الفنان الجميل سعيد صالح
جواز بقرار جمهوري ،،وكل سنه وحضرتك معنا ديما
يذكر أن آخر مشاركات راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.
وبطولة محمد رجب، وعبير صبري، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، وراندا البحيرى، وهاجر أحمد، وإيهاب فهمى، ومحسن منصور، ورانيا ملاح، وأحمد حلاوة، وعمرو عبد العزيز، وأحمد إمام، وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.