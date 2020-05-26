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أخبار البلد

المصريون بالخارج والعائدون.. القوى العاملة تحذر من تحصيل اشتراكات لصالح لجنة وهمية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:06 م
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
حذرت وزارة القوى العاملة المواطنين المصريين بالخارج والداخل، من الوقوع في براثن شبكات النصب والاحتيال من خلال الإعلانات الوهمية التي ظهرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


وأفادت وزارة القوى العاملة بأنهم يروجون عبر مندوبين لهم للانضمام للجنة تدعى "اللجنة النقابية الإدارية للعاملين المصريين بالخارج والعائدين"، من خلال ملء استمارة عضوية وسداد رسم قيمة الاشتراك السنوي على حساب بأحد البنوك المصرية وإصدار كارنيه عضوية.




وناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء مثل هذه الإعلانات، ومراجعة وزارة القوى العاملة "الإدارة العامة للاتصال النقابي"، في مثل هذه الأمور باعتبارها هي الجهة التي يتم إيداع أوراق اللجان النقابية لديها وتقوم بالإشراف وإعلان نتائج انتخابات ممثليها، حيث إن اللجنة المذكورة ليس لها شرعية قانونية، وإنما هي كيان وهمي للابتزاز والنصب على المواطنين المصريين.
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