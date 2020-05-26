إسبانيا تعلن الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على ضحايا فيروس كورونا

أفادت قناة "إكسترا نيوز" بإعلان إسبانيا الحداد الرسمي لمدة 10 أيام على ضحايا فيروس كورونا.





وبدأت إسبانيا في تخفيف قيود العزل العام الأسبوع الماضي، لكن الانتقال من "المرحلة صفر" إلى "المرحلة واحد" سيشمل تخفيفا كبيرا للإجراءات بما يتيح للناس التحرك في الإقليم الذي يعيشون فيه، وحضور الحفلات الموسيقية ودخول المسارح، وسيسمح بتجمعات يصل عدد المشاركين فيها إلى عشرة أفراد.





وستظل الحكومة تشجع العمل من المنزل كلما أمكن، وستضع الشركات مواعيد مختلفة لبدء وانتهاء أوقات العمل لضمان التباعد.





وفي خطوة إيجابية لقطاع السياحة الذي يمثل حوالي 12 في المائة من الناتج الاقتصادي، سيسمح للفنادق بفتح جميع الغرف وللسياحة المتعلقة بزيارة أماكن الطبيعة بالخروج في مجموعات يصل عدد أفرادها إلى عشرة.