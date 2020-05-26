مرصد الأزهر: العمليات الإرهابية إحدى استراتيجيات بوكو حرام خلال الأعياد

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الجماعات الإرهابية تعمل جاهدة على تحويل فرحة العيد إلى حزن وألم وفقدان، وأن القيام بعمليات إرهابية في الأعياد والمناسبات العامة يمثل استراتيجية لدى التنظيمات المتطرفة، كونه أكثر تأثيرًا في العامة، وأكثر جذبا لوسائل الإعلام من الأحداث التي تقع في الأيام العادية.





كانت السلطات النيجيرية، قد أعلنت ثاني أيام عيد الفطر مقتل 35 عنصرا من جماعة بوكو حرام في محافظة "بورنو" شمال شرقي البلاد، كما تم القبض على 7 عناصر، وضبط كميات كبيرة من الذخيرة.





يأتي ذلك الهجوم ردًا على ما قامت به جماعة بوكو حرام من قتل 12 جنديًا وإصابة 10 آخرين من القوات النيجيرية في هجوم لها على إحدى المراكز العسكرية أول أيام العيد.