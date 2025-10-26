المستشار محمد الأجرود: تشريعية الشيوخ مسؤولية كبيرة لخدمة الوطن والقانون

أعرب المستشار محمد الأجرود، عقب توليه منصب أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ ، عن خالص شكره وتقديره للقيادة البرلمانية على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا أنها تمثل تكليفًا ومسؤولية وطنية تستوجب بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن والمواطن.

وأوضح الأجرود ، أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تضطلع بدور محوري في مراجعة ودراسة التشريعات وصياغة القوانين، بما يضمن تحقيق العدالة وسيادة القانون، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مثمرًا بين أعضاء اللجنة لدعم مسيرة التطوير التشريعي في ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن العمل داخل اللجنة سيستمر بروح الفريق الواحد، وفق منهج علمي وعملي يرسخ قيم الشفافية واحترام الدستور والقانون، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو خدمة الوطن وتعزيز دولة المؤسسات بما يلبّي تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.