إسرائيل توافق على دخول ممثل عن حماس إلى داخل الخط الأصفر.. لهذا السبب
أبومازن يتسلّم دعوة رسمية من الرئيس السيسي للمشاركة في افتتاح المتحف المصري
قوات الدعم السريع تعلن بسط سيطرتها على مدينة الفاشر غربي السودان
البابا تواضروس يعيّن الأنبا چوزيف نائبًا بابويًّا لإيبارشية جنوب إفريقيا
يشبه الأرض.. اكتشاف كوكب خارجي قد يصلح للحياة قريبا
أخبار التوك شو| خبر سار لمحبي الشتاء من الأرصاد.. وعبد الغفار: الرئيس السيسي وجه بالتوسع في التأمين الصحي الشامل
القومي لعلوم البحار يوقع مذكرات تفاهم مع البرتغال في مجال الاقتصاد الأزرق
وزير الشباب والرياضة يهنئ البطل سيف عيسى بذهبية العالم في التايكوندو
نتنياهو: إسرائيل هي من ستقرر القوات الدولية المسموح بوجودها في غزة
احمي نفسك وطفلك من عضة الكلب المصاب بالسعار.. طرق العلاج
ياسر جلال: أسعى لإعداد رؤية قانونية متكاملة لحقوق الأداء العلني للممثلين
جهاز حماية المستهلك يطمئن المواطنين بعدم تداول هذه السيارات في السوق المصري
برلمان

ياسر جلال: لجنة الثقافة بالشيوخ تضم قامات كبيرة.. وأسعى لرد حقوق الفنانين

ياسر جلال
ياسر جلال
ماجدة بدوى

أكد النائب ياسر جلال، عضو لجنة الثقافة والآثار والسياحة والإعلام بـ مجلس الشيوخ، أن اللجنة تضم نخبة من الكفاءات الوطنية الرفيعة، مشيرًا إلى أن جميع أعضائها يمثلون قامات فكرية وثقافية قادرة على إحداث نقلة نوعية في العمل الثقافي والتشريعي.

 تفعيل دور الفن كقوة ناعمة تخدم الدولة المصرية

وأضاف النائب ياسر جلال  في تصريحات صحفية  أن لديه رؤية واضحة وأحلامًا يسعى إلى تحقيقها من خلال عمله داخل اللجنة، أبرزها تمثيل شريحة كبيرة من الفنانين والدفاع عن حقوقهم، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر لكونه صوت الفنانين تحت قبة مجلس الشيوخ، وسيعمل على تفعيل دور الفن كقوة ناعمة تخدم الدولة المصرية.

انتهت انتخابات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ ، لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وجاءت النتيجة كالتالي:

لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

حسنی حسن عبداللطيف أبوزيد، رئيس اللجنة

أحمد محمد حلمى أحمد الشريف، وكيل

طارق السيد عبد العزيز إسماعيل، وكيل

محمد السيد محمد الأجرود، أمین سر

لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار

أحمد حمدي أبو هشيمة عبد العزيز، رئيس اللجنة

سحر أحمد محمد عبد المنعم نصر، وكيل

أماني عبدالعزيز محمد فاخر، وكيل

أشرف عبد الغني السعيد عبدالغني، أمین سر

لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية

محمد مصطفی کمال عبدالله شهده، رئيس اللجنة

عفت السادات، وكيل

ياسر السيد عبدالمقصود علي، وكيل

زاهر محمد هاشم زاهر الشقنقيري، أمين سر

لجنة الدفاع والأمن القومي

محمد محمد عبداللاه عبدالمولى، رئيس اللجنة

بهى الدين نصر محمود زغلول، وكيل

فهمى عبدالرؤف فهمي كامل، وكيل

عصام محمد العزب مصطفى، أمین سر

لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة

نبيل محمد السيد حلاوة، رئيس اللجنة

السعيد أحمد عبدالمقصود غنيم، وكيل

سامح محمد أنور السادات، وكيل

محمد طارق محمد سعد العكاري، أمين سر

لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة

أسامة محمد كمال عبدالحميد، رئيس اللجنة

جلال عبدالله عبدالعزيز القادري، وكيل

محمد أحمد عبدالرحمن فرج، وكيل

مروه محمود السيد محمود قنصوة، أمين سر

لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل

أحمد أحمد على الشعراوي، رئيس اللجنة

أكمل الله فاروق محمد أحمد، وكيل

على السيد على كيوان، وكيل

أحمد حسين فايق صبور، أمين سر

لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

محمد نبيل سليمان دعبس، رئيس اللجنة

ناجح محمد سيد عبدالفتاح جلال، وكيل

نادر یوسف نسیم هندي، وكيل

غادة أحمد محمد البدوي أحمد، أمين سر

لجنة الشباب والرياضة

أحمد إحسان مصطفى دياب، رئيس اللجنة

هانی مجدى حجاج خليل العتال، وكيل

سيف محمد سامح زكريا زاهر، وكيل

نشأت صلاح عبدالمحسن، أمین سر

لجنة الصحة والسكان

هشام مسعد الششتاوى أحمد، رئيس اللجنة

حسين عبدالله عبدالعال خضير، وكيل

شريف ودیع ناشد سرجیوس، وكيل

خالد محمد عبدالمنعم قنديل، أمین سر


لجنة الزراعة والري

محسن محمود أبكر البطران، رئيس اللجنة

جمال أبو الفتوح محمد محمد، وكيل

محمد علاء الدين عبدالعزيز عبد النبي، وكيل

محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، أمين سر

لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

عبدالهادي أحمد عبدالهادى القصبي، رئيس اللجنة

صلاح الدين محمود إبراهيم المعداوي، وكيل

هبة مكرم شاروبيم، وكيل

أميرة صابر السيد محمد عفيفي، أمين سر

لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

محمد عاطف عمران شریف، رئيس اللجنة

یاسر محمد جلال أحمد توفيق، وكيل

أيمن محمد حامد شريف، وكيل

أحمد سيد أحمد عبداللطيف، أمین سر

لجنة الشئون الدينية والأوقاف

شوقي إبراهيم عبدالكريم موسى علام، رئيس اللجنة

محمد سليم السيد عطية أبو الخير، وكيل

محمد طه عبدالحفيظ عليوة، وكيل

أحمد السيد سعد تركي، أمین سر

لجنة الثقافة الشيوخ حقوق الفنانين

