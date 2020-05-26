AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

زحام أمام محلات الطعام بوسط البلد دون الالتزام بالتعليمات.. شاهد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 04:14 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - عز حسين - أبانوب نبيل
رصدت عدسة صدى البلد اليوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إزدحام المواطنين أمام محلات الأكل الشهيرة بوسط البلد ، دون الإلتزام بتعليمات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.


كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بغلق المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 9 مساء إلى 6 صباحا.

اقرأ أيضًا:
وناقش اجتماع مجلس الوزراء، قرارات اللجنة العليا لإدارة فيروس كورونا حول الحظر في شهر رمضان المبارك، وعددا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة جميع المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.


وأكد مدبولي، حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكدس بـ أسواق السيدة زينب استعدادًا لـ شهر رمضان.. فيديو

ازدحام وشلل مروري فى شوارع وسط البلد بالرغم من تحذيرات الدولة.. فيديو

مواطنون كسروا حظر التجوال فى شارع فيصل .. فيديو

طوابير على محلات بيع الحلويات فى أول يوم من أيام رمضان.. فيديو

إقبال كبير على شراء العصائر فى أول أيام شهر رمضان.. فيديو

مواطنون يكسرون حظر التجوال بشارع فيصل.. فيديو

ترشيحاتنا

العين الإماراتي يقدم عرضا مغريا لـ النادي الأهلي لضم علي معلول.. تفاصيل

موسكو: هبوط اضطراري لمروحية عسكرية ومصرع طاقمها

عبوة ناسفة.. صافرات الإنذار.. واقتحام قاعدة للجيش.. ماذا يحدث بـ إسرائيل؟

110 ساعات في الشهر.. البنك المركزي يقلص ساعات العمل.. تفاصيل ومواعيد

هل عزاء زوج صفاء أبو السعود وراء إصابة رجاء الجداوي بـ كورونا؟

الأهلي يحسم موقفه من ضم محمد إبراهيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون شارلستون.. نجوى كرم تتألق بإطلالة كاجوال مختلفة

بـ تاج ومكياج ناعم.. أسما شريف منير تحتفل بـ 2 مليون متابع بإطلالة جريئة

3 أمراض تزيد من الإصابات.. و 4 عوامل تحدد مدى خطورة كورونا