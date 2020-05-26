حق الشعب.. إزالة 774 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في القليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع مديرية الأمن حملات موسعة لإزالةالتعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين.









وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن إجمالي ما تم إزالته في الفترة من 14 أبريل الماضي وحتى 25 مايو الجاري بلغت140 مخالفة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 24640 متر مربع و502 مخالفة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة 14 فدانا و23 قيراطا و3 أسهم، و132 مخالفات بناء على مساحة 44142.4 مترمربع ليصل إجمالي تلك المخالفات 774 مخالفة حتى الآن.





وقال محافظ القليوبية أنه تم توجيه تحذير شديد اللهجة لكل من تسول له نفسها ستغلال فترة احتفالات عيد الفطر المبارك للبناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة مؤكدا على المتابعة اليومية من قبل مجالس المدن لإزالة جميع المخالفات مهماكانت أنواعها.





وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها.





وأشار إلى أن حملات الإزالة مازالت مستمرة بشكل متواصل بجميع مراكز المحافظة لحين الأنتهاء من إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية المقرر تنفيذ الإزالة من عليها.