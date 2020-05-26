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أخبار العالم

الأردن ينعي طبيبا تنبأ بتحول كورونا لـ وباء في عام 2014

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
نعى الأمير علي بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، طبيبا أردنيا حذر من وباء فيروس كورونا في عام 2014.


وقال الأمير علي عبر حسابه الرسمي على تويتر:"رحم الله الدكتور عميش عميش، وهو واحد من أطباء بلدنا .لقد كشف وحذر في عام ٢٠١٤ من وباء فيروس كورونا. رحم الله نشامى".


وكان الطبيب عميش يوسف عميش كتب مقالا في صحيفة الرأي الأردنية عام 2014، عن قصة فيروس "الإنفلونزا" عبر التاريخ متسائلا عما إذا كانت هناك إمكانية لتحول فيروسات "كورونا" إلى وباء في المستقبل.


وقال في مقاله: "أرفع صوتي عاليًا وكلي ألم وأقول أين المؤسسات الرسمية والخاصة العملاقة في العالم والوطن العربي والتي تصرف المليارات من الدولارات لتصنيع وشراء الأسلحة الفتاكة ورحلات الفضاء والأجهزة الإلكترونية والصناعات التجميلية، أين هي اليوم من تصنيع لقاح وعلاج ضد فيروس يتسبب بوفاة 90% من المصابين به".


وأضاف:" مع الأسف لا نلاحظ جهودًا كافية تبذل في هذا المجال. فبئس البحوث ومراكز البحوث التي لا تعطى قيمة لصحة وحياة الإنسان والتي هي أغلى شيء ولا تعمل بجد لإيجاد اللقاح والعلاج الذي سينقذ الملايين لو أصبح الفيروس وباء".


وتابع:"لقد كان نفس الموقف تجاه استخراج مطعوم وعلاج ضد مرض الإيدز الذي قتل الملايين. حذرت منظمة الصحة العالمية في الاسابيع الماضية وحتى اليوم من خطورة انتشار فيروس كورونا وطالبت دول العالم رفع حالة التأهب القصوى، ودعت لتوخي الحذر الشديد من العدوى التنفسية الخطيرة التي يسببها فيروس كورونا".


وواصل:"لقد سادت حالة من الرعب بين الناس بسبب التخبط المنقول عبر وسائل الاعلام الخارجي ونشره في اعلامنا مما زاد من حالة الهلع. كما لم تتخذ اجراءات حازمة تحسبًا لاحتمال تحول كورونا الى وباء محلي وعدم اتخاذ الاحتياطات الجادة وغياب الشفافية".

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