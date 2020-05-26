أحلى هدف وأغلى بطولة..عمرو زكى يستعيد ذكرياته مع الزمالك

شارك عمرو زكى لاعب منتخب مصر والزمالك السابق متابعيه فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام».









وظهر عمرو زكى خلال مبارياته مع الفريق فى نهائى كأس مصر 2008 مع إنبى وهو يستعيد اغلى أهدافه مع الزمالك وعلق على الفيديو قائلًا "زي النهاردة من ١٢ سنة.. أحلى هدف وأغلى بطولة #الزمالك ❤️ 🇦🇹🏆⚽"





يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .





كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.



