الاتحاد البرلماني الدولي يستعرض جهود "نواب العالم" بأزمة كورونا.. وبرلمان مصر بالمقدمة

أبرز ا

، جهود ونشاط مجلس النواب المصري، برئاسة د. علي عبد العال، في المواجهة الشاملة لانتشار

والتى لا تزال تقدم الدولة المصرية فيها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي "النموذج الأفضل" علي كافة المستويات.