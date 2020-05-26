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محافظات

عزل قها: الحجر المنزلي لحالات كورونا اختياري

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:39 م
مستشفي قها المركزي
مستشفي قها المركزي لعزل المصابين بفيروس كورونا
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إبراهيم الهوارى
أكدت إدارة مستشفي قها المركزي لعزل المصابين بفيروس كورونا أنها تطبق كافة التعليمات والبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة لخدمة ورعاية واستقبال المرضى حيث يجري حاليا تطبيق البروتوكول الجديد للوزارة والذي يقضي بالعزل المنزلي للحالات الإيجابية المستقرة والعزل بالمدن الجامعية للحالات المتوسطة والعزل بمستشفيات الحجر للحالات الحرجة.


وقال مصدر داخل المستشفى إنه لاصحة لما تردد عن خروج حالات إيجابية من المستشفي دون استكمال العلاج مشيرا إلى أن الحالات التى خرجت جميعها مستقرة صحيا بدون أعراض ما بين سلبية التحليل وبعضهم إيجابي وخرجت حسب رغبة المصاب حيث يقضي البروتوكول أنه لو متاح العزل المنزلى للحالة مع الالتزام بمواعيد المسحات يصرح بالخروج لاستكمال العلاج والعزل في المنزل وفي حالة عدم إتاحة العزل المنزلي يتم تحويل الحالة للمدن الجامعية تحت إشراف طاقم طبي.

وأضاف المصدر أن المستشفى استقبلت خلال الساعات الماضية أكثر من 12 حالة متوسطة الخطورة منهم 3 دخلوا الرعاية المركزة حيث تستقبل المستشفي فقط حاليا الحالات متوسطة وشديدة الخطورة وفق البروتوكول.

وكان المستشفى قد اعلن عن تعافي وخروج المسعف خالد عبد العظيم بعد ورود نتائج تحاليله سلبية ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 236 متعافيا.

وقال الدكتور أحمد سعد خيامي رئيس الفريق الطبي الخامس بمستشفى قها للحجر الصحي أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق.

وتابع أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

ويواصل الطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها تقديم الخدمات الطبية للمرضى وأكد المستشفى أنه لا وقت للراحة والعمل يتم على مدار 24 ساعة متواصلة لتقديم خدمة أفضل للمرضى موضحا أن مقياس النجاح لها هو زيادة أعداد حالات الشفاء للمرضى المصابين بالفيروس.
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