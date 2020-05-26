نفوق القطة ذات الرأسين بعد 3 أيام من ولادتها.. وهذه قصتها

بعد ثلاثة أيام فقط من ولادتها، كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن نفوق القطة ذات الوجهين ، التي كانت وُلدت في مزرعة بولاية "أوريجون" الأمريكية، وحظيت باهتمام وسائل إعلام دولية عديدة عقب الكشف عن لقطات لها.





وأفاد التقرير بأن القطة التي أُطلق عليها اسم "بسكويت وجرافي"، كانت لديها أنفان وأربعة عيون وفمان صغيران، وجذع دماغ واحد، لكنها كانت قادرة على الأكل والمواء من الفمين.









وأشار التقرير إلى أن القطط ذات الوجهين بشكل عام نادرًا ما تظل على قيد الحياة لأكثر من يوم واحد، لكن "بسكويت وجرافي" فاقت التوقعات وعاشت لمدة ثلاثة أيام بعد أن قررت العائلة المالكة للمزرعة التي وُلدت بها تولي رعايتها؛ وكان أفراد العائلة حريصين على تغذيتها بانتظام وإبقائها دافئة قدر الإمكان.





وذكرت "كايلا كينج"، إحدى أفراد العائلة التي تولت رعاية القطة، في منشور تمت مشاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنها وعائلتها اعتنوا بالقطة لكنها للأسف نفقت بين أيديهم.









ولاقى المنشور تفاعلًا من قبل العديد من الرواد، خاصة وأن قصة "بسكويت وجرافي" كانت قد جذبت انتباه عدد كبير من المتابعين منذ الإعلان عن ولادتها بـ"رأسين" في حالة نادرة.



