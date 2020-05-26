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فن

بـ شعر كيرلي.. ستيفاني صليبا بإطلالة ساحرة على إنستجرام

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 09:39 م
ستيفاني صليبا
ستيفاني صليبا
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي و تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت ستيفاني صليبا بإطلالة أنيقة وساحرة، بفستان باللون الأسود بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقة وجمال لون بشرتها.


وأكملت  إطلالتها بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة الكيرلي، وهو ما أبرز من جمال خصلات شعرها.

واختارت ستيفاني صليبا ميكب لايت مناسب لبشرتها، حيث أبرزت جمال وجنتيها بالبلاشر، مع إبراز جمال عينيها الماسكارا، والآي لاينر.

يذكر أن احدث أعمال ستيفاني صليبا مسلسل "الساحر" قصّة سلام كسيري، مُعالجة دراميّة وسيناريو وحوار لحازم سليمان وإخراج عامر فهد وإنتاج "آي سي ميديا برودكشن" و"غولدن لاين".

تدور أحداث المسلسل الذي عُرض على قناة "أبو ظبي" فى السباق الرمضانى حول مينا الذي يُجسّد شخصيّته عابد فهد، رجل ينتمي إلى طبقة شعبيّة مُتوسّطة تُدخله الصدفة إلى عالم الكبار، فيستغلّ بمُساعدة كارمن، التي تلعب دورها ستيفاني صليبا، جميع الفرص ويتحكّم بمُجتمع لا ينتمي إليه، ويُصبح سيّد اللعبة.

يضمّ المُسلسل مجموعة من أبرز وجوه الدراما العربيّة، منهم: محمّد حداقي ورنين مطر ورودريغ سليمان وجورج شلهوب وغريس قبيلي وسلطان ديب وجوي خوري ورشا بلال وفيلدا سمور وجورج قبيلي وطارق الصباغ وضيف العمل الفنّان عبد الهادي الصبّاغ.




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