تفاصيل انفجار تانك بنزين بالمنزلة ومصرع شقيقين.. صور

كشف مصدر أمني أن انفجار تانك البنزين بالعزيزة أسفر عن مصرع شقيقين وهما " ماهر ع. ا.، 55 سنة سائق، وشقيقه، محمد ع. ا.، 65 سنة ومقيمان بالمنزلة، ووصلا إلى مستشفى المنزلة العام جثتين هامدتين إثر الانفجار الذي حدث، أثناء لحام أحد التنكات الخاصة بالمواد البترولية.



كما أكد مصدر طبي أن المتوفى الأول أصيب بحروق من الدرجة الثانية بالوجه والقدم اليسرى واليمنى إضافة لحروق بالرأس وخدوش وكدمات ونزيف شديد وإن المتوفى الثانى أصيب بحروق فى الوجه واليدين مما أدى للوفاة.

وأصيب شخص يدعى محمود بتهتك وكدمات وتم نقله للمستشفى في حالة خطيرة.

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بانفجار تنك بنزين العزيزية بمركز المنزلة مما أدى لوفاة شخصين وإصابة آخرين.



وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مقر الانفجار في محاولة للسيطرة على الحريق.



كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المتوفين والمصابين الى المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة.



وأكد شهود عيان أن التانك كان يحتاج للحام وأثناء قيام شخص بلحمه انفجر فى وجهه مما أدى إلى احتراق أجزاء بجسده فيما أصيب شقيقه بحروق أدت لوفاتهما.