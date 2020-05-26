أخبار النادي الأهلي.. موقف معلول من الرحيل.. ومبلغ خرافي يعطل انتقال أزارو

عن رفضها التام التخلي عن الظهير الأيسر التونسي علي معلول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

موقفه النهائي من محمد إبراهيم ابن نادي الزمالك، وصانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بمصر المقاصة.

كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن مجلس إدارة النادي الأهلي يبحث عن عرض مناسب، من أجل التخلص من

، لاعب الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.