أخبار النادي الأهلي.. موقف معلول من الرحيل.. ومبلغ خرافي يعطل انتقال أزارو

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الثلاثاء مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
كشفت إدارة الأهلي عن رفضها التام التخلي عن الظهير الأيسر التونسي علي معلول في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه النهائي من محمد إبراهيم ابن نادي الزمالك، وصانع العاب الفريق الأول لكرة القدم بمصر المقاصة.
كشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن مجلس إدارة النادي الأهلي يبحث عن عرض مناسب، من أجل التخلص من وليد أزارو، لاعب الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ارتبط اسم اللاعب طه ياسين الخنيسي مهاجم نادي الترجي الرياضي التونسي بقوة بالنادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية .