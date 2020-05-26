أخبار الفن.. حقيقة انفصال مي حلمي عن محمد رشاد.. وأحمد العوضي يوجه رسالة للداعية مصطفى حسني

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

حسن شاكوش يطرح أغنيته الجديدة شوكولاتة سايحة جوه كيك .. فيديو

طرح مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أغنية جديدة بعنوان " شوكولاتة سايحة جوة كيك"، وذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك على "يوتيوب.

حقيقة انفصال مي حلمي عن محمد رشاد

وجهت إحدى المعجبات سؤالا للإعلامية مي حلمي حول حقيقة انفصالها عن المطرب محمد رشاد، وذلك من خلال خاصية الإستوري عبر حسابها على إنستجرام، وردت مي قائلة تفتكري.

بعد مسلسل ونحب تاني ليه.. كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز أهم نجمات الوطن العربي

عبر الفنان كريم فهمي عن سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عرض فى موسم رمضان.

بصورة فاضحة جديدة.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل

أثار حفيد عمر الشريف "جونيور" حالة من الجدل الواسع عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وذلك بعد نشره صورة فاضحة له.

أحمد العوضي يوجه رسالة إلى الداعية مصطفى حسني

نشر الفنان احمد العوضى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يوجه فيه رسالة الى الداعية مصطفى حسنى بعد نجاح دوره فى مسلسل الاختيار.