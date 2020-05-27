سر تكشيرته في الاختيار.. العوضي: تعايشت مع زملاء هشام عشماوي لأتقن تجسيده

كشف الفنان أحمد العوضي سر تكشيرته الشهيرة، خلال تجسيده لشخصية هشام عشماوي بمسلسل الاختيار.





وقال "العوضي" خلال حواره مع مع الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى: "تعايشت مع الضباط الذين تعاملوا مع الإرهابي هشام عشماوي قبل انشقاقه، للوقوف على أبعاد الشخصية بشكل كامل"





وأشار إلى أنه لم يستعد بدنيًا لمسلسل الاختيار كونه شخص رياضي مواظب على الفنون القتالية منذ صغره.





وأكمل:" الاختيار مش مسلسل عادى كونه وطنى وحقق نجاحاً أنا نفسى ما كنتش متخيله .. وهو خطوة تعد الأهم فى حياتى وبالتأكيد ما بعده غير ما كان قبله".

ونوه إلى أنه لن يقدم أدوار شر مرة أخر، مؤكدا:" ده آخر دور شر أقوم بيه مستحيل أكرر ده تانى لأنه موضوع صعب".