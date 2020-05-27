وحشتنا الفرحة.. إبراهيم فايق يستعرض عضلاته عبر إنستجرام

نشر الإعلامى إبراهيم فايق صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر ابراهيم فايق مستعرضا عضلاته وكتب معلقا على صورته : "وحشتنا الفرحة والله".





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وتفاعل معه متابعيه بالتعليقات وجاء أبرزها ما بين " ماشاء الله ، عملتهم ازاي دول ،عاش يا وحش ،ممكن تقولي ازاي يبقي عندي عضلات كدا".





يذكر ان الإعلامي إبراهيم فايق قال عبر برنامجه "سبورت 2 " أن اتحاد الكرة فتح تحقيقا حول تسريب نظام لائحة النظام الأساسي، قبل ارسالها للفيفا.





وأضاف أن اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة بدأت تجري تعديلات على لائحة النظام الأساسي بعد تسريبها للإعلام أمس الاثنين.



