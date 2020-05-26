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رياضة

عشان الفورمة ماتبوظش.. إبراهيم فايق يسخر من نفسه بصورة وتعليق

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 01:03 ص
ابراهيم فايق
ابراهيم فايق
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ميرنا محمود
نشر الإعلامى إبراهيم فايق صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب معلقا على صورته : "هم اتنين كيلو كحك و٤ بسكويت و٢ بيتي فور زي ما الكوتش ما قالي بالظبط.. لا زيادة ولا أقل علشان الفورمة ما تبوظش".

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وتفاعل معه متابعيه بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي : "الف هنا.. كلنا محافظين علي الدايت كده برضو.. الف هنا علي بدنك يا كابتن.. هنعوض بعد العيد.. كل براحتك مايهمكش يا كابتن".

يذكر ان الإعلامي  إبراهيم فايق قال عبر برنامجه  "سبورت 2 " أن اتحاد الكرة فتح تحقيقا حول تسريب نظام لائحة النظام الأساسي، قبل ارسالها للفيفا. 

وأضاف أن اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة بدأت تجري تعديلات على لائحة النظام الأساسي بعد تسريبها للإعلام أمس الاثنين.

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