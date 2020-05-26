عشان الفورمة ماتبوظش.. إبراهيم فايق يسخر من نفسه بصورة وتعليق

نشر الإعلامى إبراهيم فايق صورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب معلقا على صورته : "هم اتنين كيلو كحك و٤ بسكويت و٢ بيتي فور زي ما الكوتش ما قالي بالظبط.. لا زيادة ولا أقل علشان الفورمة ما تبوظش".





اقرا ايضا :









وتفاعل معه متابعيه بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي : " الف هنا.. كلنا محافظين علي الدايت كده برضو.. الف هنا علي بدنك يا كابتن.. هنعوض بعد العيد.. كل براحتك مايهمكش يا كابتن".





قال عبر برنامجه "سبورت 2 " أن اتحاد الكرة فتح تحقيقا حول تسريب نظام لائحة النظام الأساسي، قبل ارسالها للفيفا. يذكر ان الإعلامي إبراهيم فايق





وأضاف أن اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة بدأت تجري تعديلات على لائحة النظام الأساسي بعد تسريبها للإعلام أمس الاثنين.



