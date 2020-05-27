السلام والهدوء.. هاجر أحمد في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة الشابة هاجر أحمد جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وكتبت هاجر أحمد معلقة على الصوره :السلام و الهدوء".









وحازت الصورة علي اعجاب الكثير و جاءت التعليقات كالاتي : " قمر ربنا يحميكي،احلي هاجر في الدنيا ، وشك مريح و بنحس بالسلام لما نشوفك ".





يذكر أن آخر عمل شاركت فيه هاجر أحمد مسلسل حكايات بنات بطولة هاجر أحمد وميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلي حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرون وهو من إخراج مصطفى أبو سيف.





كما شاركت في السباق الرمضانى الماضي بمسلسل "هوجان" الذى عرض خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ورياض الخولى، وعايدة رياض، وأوس أوس، وميرنا نورالدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".





وشاركت هاجر أحمد في مسلسل "ألف سلامة" عام 2013، حيث كان أول أعمالها، ثم شاركت في مسلسل "كيد الحموات" رمضان 2014.



