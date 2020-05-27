اليوم .. قرار جديد فى قضية "جبهة النصرة"

تصدر الدائرة« ٥ »إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم قرار جديد على 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جبهة النصرة" .





ويصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم و الدكتور علي عمارة، وأمانة سر أحمد مصطفى و محمد الجمل و جمال أحمد.





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وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا باشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



