AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير المالية: تيسيرات جديدة فى مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والغرامات والضريبة الإضافية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 10:27 ص
محمد معيط وزير المالية،
محمد معيط وزير المالية،
Advertisements
محمد يحيي
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، يتضمن تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين، تسهم فى مساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذى يساعد فى استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.

أضاف الوزير أن هناك تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة»، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة، ومنها: التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية. 

أشار إلى أن مشروع القانون استحدث نصًا جديدًا يقرر التجاوز الكامل بنسبة ١٠٠٪ عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، داعيًا الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توجيه جديد من الضرائب للممولين: قدموا طلبا لإنهاء المنازعة قبل 30 يونيو

الحكومة توافق على قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وزير المالية يؤكد أهمية مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة

وزير المالية: إرسال قانون التجاوز عن مقابل التأخير لكل مستحقات الدولة قريبا

تحذير جديد من الضرائب.. سداد الضريبة والمستحقات قبل صدور قانون التجاوز

ترشيحاتنا

بفستان أنيق.. مي كساب في إطلالة جديدة على الإنستجرام

بسبب كورونا.. زفاف طبيب وممرضة داخل المستشفى.. صور

أخبار الرياضة.. بوطيب يستعين بمحامي الزمالك.. إصابة المدير الفني للجبلاية بكورونا

آخر تحديثات البنوك..أسعار الدولار اليوم الأربعاء

ارتفاع طفيف في الحرارة.. الأرصاد: الطقس معتدل بكافة الأنحاء.. والقاهرة 31 درجة

معنى قيام الليل الوارد في أول سورة المزمل وآخرها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أشهر من الحجر المنزلي..براد بيت يظهر بشعر طويل

تقوي المناعة بسرعة.. 5 فيتامينات تحصن جسمك ضد كورونا

بفستان أنيق.. مي كساب في إطلالة جديدة على الإنستجرام