فسق وفجور وتحريض فتيات.. قضايا نظرتها نيابات شمال وشرق القاهرة.. تفاصيل

هناك العديد من الشباب والشابات يسعون فى الارض فسادا، لما يفعلونه من أفعال مشينة وفيها خدش للحياء العام مثل الأعمال المنافية للآداب والتحريض على الفسق والفجور.. وأخرى فيها ضرر بشباب مصر .. ولكن اليقظة الأمنية كانت لهم بالمرصاد.





ففي السطور التالية يعرض "صدي البلد" اهم القضايا التى حدثت فى الايام الماضية.





حنين حسام وقصة التيك توك

كانت أثارت قضية الطالبة حنين حسام، الشهيرة بـ فتاة التيك توك، جدلا كبيرا بعد اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.





وبناء علية أمر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بتجديد حبس 5 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، لاتهامهم بالاشتراك مع الطالبة حنين حسام فتاة التيك توك.





وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على "فتاة التيك توك" حنين حسام التى ظهرت مؤخرًا في مقطع فيديو تحرض الفتيات على ارتكاب أفعال منافية للآداب.





كانت الاجهزة الامنية بعدما ، وورد إلى حساب حنين الرسمي بموقع فيسبوك مطالبات عِدَّة بالتحقيق معها، لنشرها مقطعا مصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي دعت خلاله الفتيات للمشاركة في مجموعة إلكترونية اسستها عبر التطبيق لتذيع الفتيات فيها بثًا مباشرًا لهنَّ متاحًا للكل مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه مقابل حصولهن على أجور بالدولار الأمريكي تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة وضبط المتهمة حنين حسام واستجوابها.





مودة الادهم والشهرة الجنونية

وفي سياق اخر اثارت الفتاة مودة الأدهم احدي الفتيات المشهورة علي اليوتيوب وتعد من فتيات التيك توك جدلا واسعا لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.





وعليه لاحقتها الأجهزة الأمنية ولكنها هربت من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة وذلك عقب صدور أمر النيابة العامة متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ فرورًا من المُلاحقة الأمنية، وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية من ضبطها وقررت النيابة حبسها على ذمة القضية التى تجرى معها فيما استأنفت المتهمة المتهمة علي قرار حبسها ولكن المحكمة رفضة الاستئناف ، وتم ترحيلها لسجن النساء بالقناطر الخيرية.





المنتحرة ومحطة مترو العباسية

اكدت التحقيقات التى تجريها النيابة فى واقعة انتحار الفتاة التى القت بنفسها أسفل عجلات مترو الأنفاق بمحطة العباسية، إن الشهود فوجئوا بالحادث دون سابق إنذار وبسبب سرعة الفتاة فى إلقاء نفسها لم يتمكن أحد من مساعدتها، وأسرعت عند قدوم القطار، وألقت بنفسها أسفله ولم يكن يتخيل احد من الموجودين ما حدث.





العاطل وأقراص ليريكا المخدر

قام عاطل بممارسة نشاط اجرامى تخصص فى تحارة المواد المخدرة وعلية أمرت نيابة الساحل الجزئية بأحالتة للجنايات، لاتهامة بممارسة نشاط إجرامى تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته أقراص مخدرة.





وكانت بداية الواقعة بتمكن إدارة تأمين الطرق والمنافذ، من إلقاء القبض على عامل، عثر بحوزته على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بلغت 1920 قرصًا من عقار " ليريكا " المخدر.





وبمواجهته المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وأنه أتخذ من دائرة قسم شرطة الساحل مكانا له لممارسة نشاطه الإجرامى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، و التى بدورها أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق ، وإحالة المتهم إلى الجنايات.





قتل شقيقة بغرض المال

قام شخص يحمل أحد الجنسيات الاجنبية، واخر للمحاكمة الجنائية العاجلة وذلك لاتهامهم بـقتل شقيق الأول بسبب سرقة المجنى عليه هاتف المتهم الأول.





و كشفت التحريات قيام المتهم الرئيسى بالاستعانة بصديقه للتخلص من شقيقه وقام المتهمان بالتعدي بالضرب المبرح على المجنى عليه وإلقاء جثته من الطابق الخامس بأحد المنازل فى منطقة المرج بالقاهرة.





وتبين من التحقيقات قيام المجني عليه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بشقيقه للحصول على صور ورقم شخصى خاص بفتاة، فقام المتهم الرئيسي بالاتصال بصديقه وتخلصوا من المجنى عليه.





وكشف شهود العيان، ان الشقيقين يقيمان فى المنطقة منذ 3 سنوات، وبمجرد وصولهما بدآ فى البحث عن عمل، حيث تحصل المتهم على عمل فى مخزن لبيع دهانات الشقق، والمجني عليه لم يستقر فى أى عمل، ثم استأجرا شقة بالطابق الخامس باحد المنازل ومنذ ذلك الوقت بدأ جيرانهما فى العقار يشتكون من صوتهما العالى ومشاجراتهما المتكررة، وهددهما صاحب الشقة بالطرد إن لم يتوقفا عن استقبال فتيات فى الشقة.





وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعتراف بارتكابه الواقعة بقصد سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمحتوى عليه شقيقه بسبب خلافات بينهما.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق واحالتهم للمحاكمة.





انتحر بسبب فتاة

قام طالب بالانتحار بالقفز من الطابق السادس بالعقار محل سكنه، وذلك بسبب فتاة كان مرتبط بها عاطفيا، و أنها تركته وارتبطت بشخص آخر.





كما أشار أصدقاء الشاب المنتحر أمام النيابة، إلى أنه عقب خطبة الفتاة التى كان مرتبط بها عاطفيا على شخص آخر، انتابته حالة نفسية سيئة لم يتحملها، موضحين أنه طلب منها رؤيتها وتوديعها، وعقب عودته فوجئوا بخبر انتحاره.





بداية الواقعة كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من فتاة، تفيد فيه بانتحار شقيقها بإلقاء نفسه من الطابق السادس، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة "ع.م"، 19 سنة، طالب، وبإجراء التحريات، تبين أن الشاب أقدم على إلقاء نفسه من الطابق السادس بسبب خطبة الفتاة التي يحبها لشخص آخر.





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وامرت بتصريح الدفن.





تشكيل عصابي وحضانات الاطفال

قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الحضانات بدائرة القسم، و نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، في القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الحضانات بأسلوب " التسلق " بمنطقة 15 مايو.





وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 2 حادث سرقات من داخل دور الحضانات"؛ سرقة 3 شاشات LCD من داخل حضانة بمنطقة المجاورة 180، وسرقة شاشة كمبيوتر، وحدة كمبيوتر "كيسة" من داخل حضانة بمنطقة المجاورة 15".





تم تحرير المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق التى اصدرت قرارها بحبس المتهمين.





النصابين والشقق السكنية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع انتحال صفة رجال شرطة والاستيلاء على أموال ومتعلقات المواطنين فى مدينة نصر 15 يوما على ذمة التحقيقات.





بداية الواقعة عندما تلقي مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد بأن مواطنين، تعرف على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك" عقب عرضه شقه سكنية للبيع بدائرة القسم، واتفقا معه على التقابل بذات المنطقة لمعاينة الشقة تمهيدًا لشرائها.





وفور وصولهما للمكان المتفق عليه فوجئ 5 أشخاص يستقلون سيارة، وبحوزتهم أسلحة نارية قاموا باستيقافهما وإيهامهما بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على متعلقاتهم ولاذوا بالفرار.





وتم إعداد أكمنة بأماكن ترددهم وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم حال، وعثر بحوزتهما على بندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السيارة قيادة أحدهم والأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.





وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواطنين بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة ،وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة قبل ذلك .





تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات والتى أمرت بحبسهم.



