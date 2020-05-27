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فن

فى ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية.. هدية ومؤخر صداق عمر الشريف لـ فاتن حمامة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:15 م
فاتن حمامة وعمر الشريف
فاتن حمامة وعمر الشريف
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والتى قدمت عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

وتعد لحظة زواج فاتن حمامة والفنان العالمى عمر الشريف هى الاجمل فى حياة الطرفين وشهد مراسم عقد القران الذى جمع بينهما عديد من الترتيبات الخاصة والتى اعلنت عنها فاتن حمامة فى حوار نادر لها. 

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وقدم عمر الشريف الى فاتن حمامة هدية ذهبية غالية ومؤخر الصداق كان قيمته 2000 جنيه، وحضر عقد القران والد عمر الشريف الذى ظهر لاول مرة لوالد فاتن حمامة. 

حضر الحفل المخرج يوسف شاهين الذى أقيم فى منزل أسرة فاتن وعندما دخل عانق عمر الشريف وأدمعت عيناه من شدة الفرح وقال إنه سعيد بحضور زفاف أقرب صديق له وأحب فنانة لقلوب الجميع.

وكان والد فاتن وكيلها فى عقد الزواج والمخرجان صلاح أبو سيف وفطين عبدالوهاب شاهدان على العقد، واستغرقت حفلة عقد القران ساعتين انصرف بعدها المدعوون وانتقل العروسان إلى فندق ميناهاوس ليقضيا فيه 15 يومًا، على أن يعودا بعدها إلى شقة فاتن بالزمالك حيث استقر رأيهما على الإقامة هناك.
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