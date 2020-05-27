فى ذكرى ميلاد سيدة الشاشة العربية.. هدية ومؤخر صداق عمر الشريف لـ فاتن حمامة

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حضر الحفل المخرج يوسف شاهين الذى أقيم فى منزل أسرة فاتن وعندما دخل عانق عمر الشريف وأدمعت عيناه من شدة الفرح وقال إنه سعيد بحضور زفاف أقرب صديق له وأحب فنانة لقلوب الجميع.