بقيمة 5 جنيهات.. انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم 27-5-2020

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-5-2020 بدون مصنعية وفقا لموقع gold price today ، وبلغ سعر الجرام عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 752 جنيها بعد أن كان يسجل 757 جنيهًا.





سعر الجرام الواحد من العيار 24 الأعلى فئة نحو 865 جنيها. وسجلالواحد من العيار 24 الأعلى فئة نحو 865 جنيها.









سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 859 جنيها للجرام.





سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا يسجل 752 جنيها





سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 645 جنيها للجرام.





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سعر الجنيه الذهب يسجل 6,016 جنيها.





وسجل السعر العالمى للذهب نحو26,728 ألف جنيه للأوقية.



