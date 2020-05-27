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اقتصاد

التموين: صرف المقررات التموينية لشهر يونيو الاثنين المقبل

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:59 م
المقررات التموينية
المقررات التموينية
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محمد صبيح
تبدأ المنافذ التموينية الممثلة في محال البقالة التموينية ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية صرف المقررات التموينية لشهر يونيو يوم الأثنين المقبل الموافق 1 يونيو 2020 وصرف فارق نقاط الخبز عن شهر مايو الجاري.

ويستعرض صدى البلد قائمة بأسعار السلع التموينية المقررة على البطاقات التموينية خلال شهر يونيو المقبل كالتالي:
 

زيت خليط 1 لتر بسعر 17 جنيها

سكر معبأ 1 كيلو بسعر 8.5 جنيه

أرز معبأ 1 كيلو بسعر 8 جنيهات

فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه

عدس مجروش معبأ  500 جرام بسعر 8 جنيهات

مكرونة معبأ 500 جرام بسعر 3.65 جنيه



جبنة تتراباك 250 جرام بسعر 5 جنيهات

جبنة تتراباك 500 جرام بسعر 9.5 جنيه
شاي ناعم 40 جرام بسعر 3 جنيهات

لبن جاف 125 جرام بسعر 17 جنيها

خل 5% 900 جرام بسعر 4.25 جنيه

دقيق معبأ 1 كيلو بسعر 6.50 جنيه

صلصة 200 جرام بسعر 4.75 جنيه

مسلي صناعي 800 جرام بسعر 17.25 جنيه

مسحوق اتوماتيك 1 كيلو بسعر  15.75 جنيه

مسحوق يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه

صابون غسيل 125 جرام بسعر 2.25 جنيه

صابون تواليت 125 جرام بسعر 5.50 جنيه

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