عندليب البرتغال.. محمد هنيدي يسخر من قصة شعر رونالدو الجديدة.. شاهد

سخر الفنان محمد هنيدي، من قصة شعر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي.
وكان رونالدو نشر صورة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث ظهر بقصة شعر جديدة، مطالبًا جماهيره برأيهم فيها.
وحول هذا الأمر رد محمد هنيدي على "الدون" بصورة من فيلمه الشهير "عندليب الدقي"، وعلق عليها قائلًا: "عندليب البرتغال".
وكان رونالدو، عاد لتدريبات يوفنتوس، الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ تجميد النشاط الرياضي، في إيطاليا، من شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا.
وعادت أندية الدوري الإيطالي للتدريبات، تمهيدَا لاستئناف المسابقة، والتي سيتم تحديد موعد عودتها غدًا، 28 مايو الجاري، إذا توفرت البروتوكولات الطبية لضمان سلامة اللاعبين.