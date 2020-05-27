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برلمان

التصالح في مخالفات البناء.. 8 مبان محظورة من الصلح بالقانون الجديد

الأربعاء 27/مايو/2020 - 04:04 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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أحمد أيمن
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، نهاية العام الماضي وبالتحديد في جلسة 24 ديسمبر، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لدعم المواطنين من ناحية وتعظيم إيرادات الدولة من ناحية آخرى.


وفي إطار حرص موقع "صدى البلد" على إطلاع القارئ على أهم القوانين التي أصدرها البرلمان وما جاء فيها من إجراءات، نستعرض المباني المحظورة من التصالح وفقا للقانون: 

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه.

ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

ج) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، ويُقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017، والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء على عرض وزير الزراعة.
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