برلمانية: الجيش الأبيض خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا

حذرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، من الحملة الممنهجة ضد أطباء مصر الشرفاء و كافة الأطقم الطبية، مؤكدة أن لا أحد يستطيع أن يقدر الدور الإنسانى الذي يقوم به

خلال تلك الظروف الاستثنائية.