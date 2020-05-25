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برلمان

عمليات المصريين الأحرار ترصد محاولات دخيلة لضرب الجيش الأبيض

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:55 م
أزمة الأطباء
أزمة الأطباء
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حسن رضوان
تقدم حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، بالشكر والتقدير والامتنان للقيادة السياسية وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهود المضنية في مواجهة جائحة كورونا. 

وأشاد "المصريين الأحرار" بالدور الرائد التي تؤديه وزارة الصحة وكافة الطواقم الطبية الذين أثبتوا بجداره قوة ومهارة جيش مصر الأبيض (أطباء وممرضين) القادر على تحمل المسؤولية في أحلك الظروف وأصعب الأزمات. 

وفي ضوء متابعة الحزب مسار وتبعات أزمة (كوفيد-19)، رصدت غرفة عمليات الحزب عبر السوشيال ميديا وغيرها محاولات دخيلة تهدف لإحداث وقيعة وإثارة الفتنة بين الطواقم الطبية "الجيش الأبيض" بغرض تدمير الروح المعنوية وإضعاف قوة خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس القاتل. 

ويرى الحزب أن الهجوم الشرس على وزارة الصحة والذى ينسحب على كل أطباء مصر ماهو إلا محاولة مُدبرة لإحداث حالة من التخبط والوقيعة بين صفوف ملائكة الرحمة بغرض أشغال الأبطال عن المعركة الأساسية وهي محاربة الفيروس المستجد. 

وقال المصريين الأحرار فى بيان له، إن الطواقم الطبية لم تتأخر في علاج عموم المصابين فما أدرك لو كان المصاب طبيبًا أو ممرض زميل قطعًا لن يتخلي عنه؛ لافتًا إلي أن الهدف من مثيرى الفتن أحداث صراعات فئوية لاضعاف قوة المصريين في وقت نحن بأشد الحاجة للاصطفاف الكامل وتضافر الجهود. 

ودعا حزب "المصريين الأحرار" كافة الطواقم الطبية أصحاب الرسالة السامية والإنسانية للتصدى لتلك المحاولات التخريبية وإغلاق المجال امام الكارهين ورأب الصدع لمواصلة إنجازاتهم المُشرفة. 

ووجه الحزب تحية لكل أبناء المنظومة الصحية للجهود العظيمة التى تستحق الإجلال والتقدير في محاربة فيروس غير مرئي بكل قوة وجسارة. 
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