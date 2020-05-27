تخصيص رقم تليفون للإبلاغ عن إصابات كورونا بالقليوبية.. تعرف عليه

أعلنت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية عن تخصيص رقم تليفون 01555573040 للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا أو الاشتباه.





وقالت المحافظة فى بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"أن الطاقم الطبى سيتعامل مع الحالات المصابة بسرية تامة، كما تم التأكيد أنه سيتم التعامل مع البلاغات الكيدية وفقا للقانون.





وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد عقد اجتماعا لمتابعة خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد بحضور الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، لمراجعة الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أية حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات





واستعرض المحافظ آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والموقف الحالي للمدن الجامعية سواء المخصصة لعزل الحالات الايجابية التي لا تتطلب حالتها الصحية المستشفى أو المخصصة للعزل الصحي للمصريين العالقين العائدين من الخارج.





وشدد المحافظ على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة التى قررتها وزارة الصحة وارتداء الكمامات بجميع الأسواق والأماكن العامة والخاصة والمنشآت الحكومية ووسائل النقل الجماعى واتخاذ الإجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.