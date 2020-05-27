ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية

تعد الملوخية من اكثر الاكلات الشعبية التى تجمع بين مزايا متعددة فهى غنية بالفوائد الصحية وفي نفس الوقت سعرها في متناول يد الجميع ومذاقها شهى .





ولم تعد اطباق الملوخية قاصرة فظهرت اصناف عديدة منها الدجاج المحشي بالملوخية و ملوخية بالجمبرى وملوخية بالشوفان.





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نعرض لكم اهم فوائد الملوخية الغذائية والصحية بغض النظر عن طريقة اعدادها، وفقا لما ذكره موقع "body blockseg"

الملوخية غنية بفيتامين سي، الذي يحفز وظيفة خلايا الدم البيضاء ويعزز المناعة.

- تحسين الهضم ، وخفض الكولسترول الضار "الكولسترول الضار" وتساعد على التخلص من السموم من الجسم.

-ممتلئة بالبوتاسيوم مما يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

- علاج لفقر الدم أوالضعف لاحتوائها على حديد .

- تساعد على تحسين النوم و الاسترخاء مما قد يفسر سبب شعورك بالنعاس دائمًا بعد تناوله.

-مصدر جيد لفيتامين أ و هـ ، وهي ضرورية لصحة العيون والجلد.

- بها نسبة جيدة من بفيتامين ك ، وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشة العظام.



