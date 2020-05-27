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ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية

الأربعاء 27/مايو/2020 - 07:29 م
اسماء محمد
تعد الملوخية من اكثر الاكلات الشعبية التى تجمع بين مزايا متعددة فهى غنية بالفوائد الصحية وفي نفس الوقت سعرها في متناول يد الجميع ومذاقها شهى .

ولم تعد اطباق الملوخية قاصرة فظهرت اصناف عديدة منها الدجاج المحشي بالملوخية وملوخية بالجمبرى وملوخية بالشوفان.

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نعرض لكم اهم فوائد الملوخية الغذائية والصحية بغض النظر عن طريقة اعدادها، وفقا لما ذكره موقع "body blockseg" 
- الملوخية غنية بفيتامين سي، الذي يحفز وظيفة خلايا الدم البيضاء ويعزز المناعة.
- تحسين الهضم ، وخفض الكولسترول الضار "الكولسترول الضار" وتساعد على التخلص من السموم من الجسم.
-ممتلئة  بالبوتاسيوم مما يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.
- علاج لفقر الدم أوالضعف لاحتوائها على حديد .
- تساعد على تحسين النوم و الاسترخاء مما قد يفسر سبب شعورك بالنعاس دائمًا بعد تناوله.
-مصدر جيد لفيتامين أ و هـ ، وهي ضرورية لصحة العيون والجلد.
- بها نسبة جيدة من بفيتامين ك ، وهو ضروري للحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشة العظام.

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