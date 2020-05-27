الصحة: لا توجد دولة تستطيع السيطرة على أعداد مصابي كورونا.. فيديو

قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية والطوارئ، إن فيروس كورونا ليس له علاج، وهذا مرض لعين والعالم لن يجد له حلا.

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وأضاف مستشار وزير الصحة للرعاية خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترا نيوز أن وزيرة الصحة تمر على المستشفيات الخاصة بمصابي كورونا بنفسها ولا تنتظر التقارير.





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وأوضح مستشار وزير الصحة للرعاية، لا توجد دولة تستطيع مقاومة هذا العدد الكبير، وأكد أن الشعب عليه أن يقف بجانب الدولة للمرور من هذه الأزمة.





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وأشار مستشار وزير الصحة للرعاية إلى أن الأعداد ترتفع بسبب استمرار التجمعات، وطالب الجميع ارتداء القمامة، وكشف أن هناك عددًا معينًا من المستشفيات وعدد أسرة محدد.

ولفت مستشار وزير الصحة للرعاية إلى أن هناك دول كبيرة شاهدنا المصابين فيها ينامون فى الشارع.