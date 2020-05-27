AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس مدينة المحلة: رفع الإشغالات من كورنيش كفر حجازي ومصادرتها

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:50 م
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
تفقد اللواء حاتم زين العابدين  رئيس مركز ومدينة المحله الكبري اليوم ، الحالة العامة بمدينة المحله الكبري ومتابعة مدي الالتزام بتطبيق قرارات الحظر ، برفقة المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة ، ومسؤل جهاز النظافه مجدي ابو الفتوح.


كما تفقد كورنيش كفر حجازي ،وتم القيام بحملة نظافه عامة. لرفع الاتربه ومخلفات القمامه  علي جانبي الطريق  ، والتاكد من مدى التزام المواطنين بتطبيق قرارات مجلس الوزراء  بغلق الكورنيش والحدائق والمتنزهات طوال الأسبوع الجاري تزامنا مع عيد الفطر المبارك  .

وعلي الصعيد الاخر قام برفع الاشغالات من كورنيش كفر حجازي  ومصادرتها وتحرير محضر اشغال ، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة رفع الاشغالات بشوارع المدينة و متابعة التزام المحال التجارية والمقاهي والملاعب بتطبيق حظر التجوال .

ووجه رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري
رئيس مدينة المحلة: رفع الإشغالات من كورنيش كفر حجازي ومصادرتها
رئيس مدينة المحلة: رفع الإشغالات من كورنيش كفر حجازي ومصادرتها
رئيس مدينة المحلة: رفع الإشغالات من كورنيش كفر حجازي ومصادرتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفع 406 أطنان قمامة ومخلفات صلبة خلال يومين بسوهاج

محافظ الشرقية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات بـ بلبيس..صور

تدشين حملات نظافة مكبرة بنطاق قرى قطور والمحلة.. صور

حملات مكثفة لرفع القمامة وإزالة الإشغالات بالغربية.. صور

خلال إجازة عيد الفطر.. حملات مكثفة لأعمال النظافة في كفرالشيخ "صور"

ترشيحاتنا

علاوة سنوية أول يوليو لأصحاب المعاشات قبل 2006.. مشروع قانون

تفاصيل لقاء وزيرة الصحة والأطقم الطبية بـ مستشفيات منشية البكري وحميات العباسية

فتنة نادي القرن.. بدأت بـ لافتة وقد تنتهي بكارثة

المسماري: المليشيات تتخذ من المدنيين دروعًا بشرية.. وجيش ليبيا لم يتسلم طائرات حديثة

عداد كورونا..الصحة: 19666 مصابا.. و 5205 شفاء.. و816 وفاة

كيف تحمى سيارتك من حرارة الصيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعد سمير يمازح باسم علي بهذه الطريقة

بفستان لافت.. يارا تتألق بإطلالة ساحرة تبرز جمالها

قالتله يا أصلع.. شاب يجري عملية زراعة شعر بـ40 ألف جنيه بسبب فتاة| صور