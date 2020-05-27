رئيس مدينة المحلة: رفع الإشغالات من كورنيش كفر حجازي ومصادرتها

تفقد اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحله الكبري اليوم ، الحالة العامة بمدينة المحله الكبري ومتابعة مدي الالتزام بتطبيق قرارات الحظر ، برفقة المهندس عبد المجيد كامل نائب رئيس المدينة ، ومسؤل جهاز النظافه مجدي ابو الفتوح.









كما تفقد كورنيش كفر حجازي ،وتم القيام بحملة نظافه عامة. لرفع الاتربه ومخلفات القمامه علي جانبي الطريق ، والتاكد من مدى التزام المواطنين بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بغلق الكورنيش والحدائق والمتنزهات طوال الأسبوع الجاري تزامنا مع عيد الفطر المبارك .





وعلي الصعيد الاخر قام برفع الاشغالات من كورنيش كفر حجازي ومصادرتها وتحرير محضر اشغال ، وذلك بناء علي توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بضرورة رفع الاشغالات بشوارع المدينة و متابعة التزام المحال التجارية والمقاهي والملاعب بتطبيق حظر التجوال .



