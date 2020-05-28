طبية أو قماش.. أستاذ بـ طب كفر الشيخ: الكمامة حماية للمجتمع من كورونا

أكد الدكتور إبراهيم عامر، مدرس الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ ، أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد في المجتمع، قائلاً: "ا لبس الكمامة قماش أو طبية أو أي نوع مش هتفرق.. الكمامة هنا ليست حماية لك بقدر ما هي حماية للمجتمع كله".





وأضاف "عامر" في تصريحات، أن الغرض من ارتداء الكمامة منع انتشار الرذاذ الخارج من الشخص أثناء الكلام أو العطس أو الكحة"، وتابع: "كمان لبسها حاليًا إجباري وأنت داخل أي مصلحة حكومية بما فيها المستشفيات أثناء ركوبك أى وسيلة مواصلات عامة أو خاصة أثناء ارتيادك أي محلات أو صيدليات أو عيادات".





وذكر أن "موضوع تفشى وباء كورونا أصبح أمرًا واقعًا ولابد كلنا أن نتعامل معه واكيد كلنا قرأنا أن 80 % من الحالات دون أعراض أو أعراض بسيطة و15 % أعراض متوسطة والباقى هو يحتاج مستشفى لاقدر الله"، مشيرًا إلى أنه من المهم معرفة أن اعراضه تتشابه كثيرًا مع أعراض دور البرد والانفلونزا العادية.





واستطرد: "يعني مفيش حد يقدر يفرق بينهم غير بالتحاليل والمسحة وده طبعا هيبقى صعب شوية الفترة القادمة، مطالبًا أ ى شخص تظهر لديه أعراض برد أو انفلونزا الالتزام في المنزل، قائلًا "ا لزم بيتك وماتخرجش الا للضرورة مع تطبيق العزل المنزلى تواصل مع طبيبك تليفونيا وتاخد بعض الادوية البسيطة اهتم بالتغذية وتهوية المكان اللى أنت فيه".





وتابع "مفيش زيارات وخاصة زيارات المرضى اطمن عليه بالتليفون ومفيهاش زعل .. لو حالة تأكدت انها كورونا نقدر ناخد بالنا منها جيرانها يجيبوا طلبات البيت والأدوية من الصيدلية ده طبعا مع ضرورة الاتصال بهم مرتين أو ثلاثة يوميًا".





وأكد مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، على أهمية الاستمرار فى استخدام المطهرات سواء الكحول منها أو حتى الصابون وفى بيوتنا كلنا بنستخدم الكلور، محذرًا من استخدام القفازات الطبية " الجوانتى ليس له أي فائدة على العكس ده كارثة لانك بتجمع به الجراثيم من كل مكان وبتلمس به كل أشيائك الخاصة من مفاتيح للمحفظة لغيره فبلاش الجوانتى".





وقال عامر، "مريض الكورونا مش جرب ومش مريض أصيب بمرض فى سلوك غير أخلاقى دول أهلنا وإخوانا ولازم نحافظ عليهم وكمان لازم نسمع كلام الدكتور لما بيطلب منك تحاليل أو بيطلب منك إنك تلزم بيتك فهو خايف عليك وعلى باقى أسرتك فرجاء اسمع الكلام والتزم".



