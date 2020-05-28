السودان.. إصابة 3 من رموز نظام البشير بـ كورونا في السجن

أعلنت النيابة العامة السودانية، أمس الأربعاء، أن 3 من أبرز رموز نظام الرئيس المخلوع عمر البشير المسجونين أصيبوا بفيروس كورونا.





وقالت النيابة في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا" إن المصابين الثلاثة هم أحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين، وهما مطلوبان لدى ا لمحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم مزعومة في إقليم دارفور، وعلي عثمان طه، نائب الرئيس السابق عمر البشير.





وأوضح البيان أن الثلاثة يخضعون للحجر الصحي في مستشفيات بالخرطوم.





وأشار البيان إلى أنه "تم أخذ عينة من داخل السجن من اثنين آخرين من رموز النظام السابق ، ويتوقع أن تظهر نتيجتهما غدًا"، بينما ثبتت التحاليل عدم إصابة بعض المتهمين بكورونا بينما رفض البعض الآخر الخضوع للفحص.





وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم بالتنسيق مع رئاسة الشرطة ووزارة الصحة بالاستمرار في اتخاذ التدابير التي من شأنها المحافظة على صحة وحياة جميع المسجونين.



















