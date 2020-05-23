السودان يسترد 4 مليارات دولار من البشير

تمكنت السلطات السودانية من مصادرة أصول تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار تعود للرئيس السابق عمر البشير وأفراد عائلته والمقربين منه، بحسب وكالة "بلومبيرج".





قال صلاح مناع المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان في تصريح للوكالة إن التقديرات الأولية لقيمة أسهم الشركات والأصول والمباني التي تم مصادرتها، تتراوح قيمتها بين 3.5 و4 مليارات دولار.





تحتجز السلطات في السودان البشير في سجن كوبر بالخرطوم، بعد صدور حكم ضده بالسجن لمدة عامين، حيث أدين الرئيس السابق في قضايا فساد وحيازة أموال وعملات أجنبية بطريقة غير مشروعة.



