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أخبار العالم

السودان يسترد 4 مليارات دولار من البشير

السبت 23/مايو/2020 - 08:35 م
السودان يسترد 4 مليارات
السودان يسترد 4 مليارات دولار من البشير وأسرته
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قسم الخارجي
تمكنت السلطات السودانية من مصادرة أصول تبلغ قيمتها 4 مليارات دولار تعود للرئيس السابق عمر البشير وأفراد عائلته والمقربين منه، بحسب وكالة "بلومبيرج".

قال صلاح مناع المتحدث باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان في تصريح للوكالة إن التقديرات الأولية لقيمة أسهم الشركات والأصول والمباني التي تم مصادرتها، تتراوح قيمتها بين  3.5 و4 مليارات دولار.

تحتجز السلطات في السودان البشير في سجن كوبر بالخرطوم، بعد صدور حكم ضده بالسجن لمدة عامين، حيث أدين الرئيس السابق في قضايا فساد وحيازة أموال وعملات أجنبية بطريقة غير مشروعة.

في سياق آخر، أعلنت النيابة العامة بالسودان، أن التحريات اكتملت في قضية انقلاب 1989 الذي أوصل عمر البشير إلى السلطة، موضحة أن لملفات المكتملة ستكون أمام القضاء عندما تفتح المحاكم أبوابها.
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