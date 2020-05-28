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أخبار العالم

صحف ليبية: حفتر يقوم بدور بطولي في حربه ضد الإرهاب

الخميس 28/مايو/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
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احمد شريف

ذكرت تقارير صحفية ليبية، أن المشير خليفة حفتر يؤدي دورا بطوليا مع الجيش الوطني الليبي في الحرب القائمة بمدن ليبيا ضد الإرهابيين والميليشيات الموجودة خاصة في طرابلس في الأيام الماضية.


وأوضحت التقارير الصحفية الليبية، أن تركيا باعتبارها عدو العرب الآن تحاول السيطرة على ليبيا، وأن قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أجبرتهم على الانسحاب من طرابلس، وإعادة تمركزهم في مناطق أخرى.


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وتابعت التقارير الليبية أن جيش المشير خليفة حفتر يشن هجومًا على العاصمة الليبية في أبريل 2019 لإنقاذ البلاد من الإرهابيين والميليشيات الخاصة والجماعات المتطرفة، مما حال دون الحل السلمي للنزاع في البلاد بعدما تواصلت عملية مكافحة الإرهاب في طرابلس، لكن المشير حفتر اضطر إلى إيقاف تقدمه بسبب التدخل التركي والمرتزقة السوريين منذ خريف عام 2019، وعلى الرغم من كل الضغوطات إلا أنه ولفترة طويلة يواصل الجيش الوطني الليبي عملياته والاحتفاظ بمواقعه.


وأضافت التقارير الليبية أنه مع حلول شهر رمضان المنقضي قدم الجيش الوطني الليبي اقتراحا بوقف إطلاق النيران ولكن حكومة الوفاق الإرهابية رفضت ذلك المقترح ولجأت للمرتزقة التركيين وأثر ذلك على تواجد الجيش الوطني في قاعدة الوطية وجنوب طرابلس، ولم يتوقف الجيش الوطني الليبي وجنوده بقيادة المشير خليفة حفتر على الإطلاق، حيث دافعوا ببسالة عن معسكر اليرموك بل واسترجعوه بعد أقل من ثماني ساعات من سقوطه في أيدي الأتراك.


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