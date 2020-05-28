عقب هجوم الجماهير عليه.. رسائل دعم من لاعبي الأهلي والزمالك لـ شيكابالا

حرص عدد من نجوم الكرة على دعم محمود عبد الزارق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك عقب الهجوم الشديد الذي لحق به من بعض جماهير الكرة.





ونشر مؤمن زكريا نجم فريق الأهلي، صورة تجمعه بـ شيكابالا وهما يتعانقان معلقًا "شيكا".





كما نشر محمود جنش حارس الزمالك عبر حسابه بموقع "تويتر"، مقطع فيديو لـ شيكابالا أثناء لعبه مع أطفاله، معلقا "أخي".





كما نشر احمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق عبر حسابه بموقع "تويتر"، صورة وهو يقبل رأس شيكابالا، معلقا "شيكابالا".









ونشر محمود شيكابالا أول أمس صورة له برفقة زوجته ونجله آدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" لتنهال التعليقات السلبية والسيئة من بعض جماهير الكرة ضده.





وقام شيكابالا ردا على تلك التعليقات بنشر صورة له بقميص الزمالك وشارة القيادة، وكتب من سورة المزمل "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا".



