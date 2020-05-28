AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث بالشأن التركي: الجيش الليبي قادر على قهر الميليشيات وهزيمة أردوغان ..فيديو

الخميس 28/مايو/2020 - 02:46 ص
ليبيا والصراع التركي
ليبيا والصراع التركي
Advertisements
اسراء صبري
قال أسامة عبد العزيز، الباحث في الشأن التركي، إن الجيش الوطني الليبي بإمكانه أن يقهر الميليشيات رغم الصعوبات، لافتًا إلى أن الميليشيات الموجودة في ليبيا لديها دعم واضح من قبل تركيا.

وأضاف أسامة عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدعم التركي لحكومة الوفاق أو حكومة السراج في الفترة الماضية كان كبيرا جدا، ووصل إلى 10 آلاف مقاتل من المتشددين والتكفيريين السوريين في الساحة الليبية.

وأوضح الباحث في الشأن التركي، أن كل هذا تم رصده، لافتا إلى أن أردوغان أصبح شخصية متهورة غير عاقلة، كما أنه يحاول مجددا أن يسير في اتجاه الإمبراطورية العثمانية، معقبا "أردوغان مريض بهذا الوهم".

وأكد ضرورة أن يعي الجيش الليبي هذا الأمر، مضيفا أن أردوغان لن يتمكن من تحقيق حلمه، لأن الإمكانيات التي لديه لن تمكنه من تنفيذ هذا المخطط.

وأشار إلى أن الجيش الليبي أمام اختبار صعب ولكنه قادر على اجتيازه، معقبا "كل مفاتيح الحل أصبحت في يد الجيش الليبي".

ولفت إلى أن حديث وزير الخارجية الفرنسي دقيق جدا، كما أنه يشير إلي ما تفعله تركيا بالساحة الليبية، موضحا أن السيناريو السوري سيتكرر في ليبيا.

وأردف أن أردوغان يريد أن يقيم قاعدة عسكرية في طرابلس تحديدًا؛ حتى يصل إلى ما يهدف إليه من أطماع، إضافة إلي مساعدة الجماعات الإرهابية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 آلاف مقاتل تركى فى ليبيا.. أسامة عبد العزيز: أردوغان انتهازي ولا يهمه شعبه

ترشيحاتنا

دعاء الظلم والكرب.. 50 دواء ربانيا لتفريج الهموم

اخترقوا الحظر.. القبض على 3 مصريين في الكويت للاتجار في المخدرات

بؤرة جديدة لـ كورونا.. تشيلي تسجل 4328 إصابة والإجمالي يتجاوز 80 ألفا

قالتله يا أصلع.. شاب يجري عملية زراعة شعر بـ40 ألف جنيه بسبب فتاة| صور

خاص | رئيس حماية المستهلك: قطونيل ضربت بالقوانين عرض الحائط.. ورسالة مهمة لكل المنتجين

مواطن سعودي ينقل لـ صدى البلد الأجواء في المملكة بعد قرار رفع الحظر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

بالدولار وبعد الخصم.. سعر بنطلون نانسي عجرم في حفل عيد الفطر

بملابس عصرية.. زينة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير