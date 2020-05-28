باحث بالشأن التركي: الجيش الليبي قادر على قهر الميليشيات وهزيمة أردوغان ..فيديو

قال أسامة عبد العزيز ، الباحث في الشأن التركي، إن الجيش الوطني الليبي بإمكانه أن يقهر الميليشيات رغم الصعوبات، لافتًا إلى أن الميليشيات الموجودة في ليبيا لديها دعم واضح من قبل تركيا.





وأضاف أسامة عبدالعزيز، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدعم التركي لحكومة الوفاق أو حكومة السراج في الفترة الماضية كان كبيرا جدا، ووصل إلى 10 آلاف مقاتل من المتشددين والتكفيريين السوريين في الساحة الليبية.





وأوضح الباحث في الشأن التركي، أن كل هذا تم رصده، لافتا إلى أن أردوغان أصبح شخصية متهورة غير عاقلة، كما أنه يحاول مجددا أن يسير في اتجاه الإمبراطورية العثمانية، معقبا "أردوغان مريض بهذا الوهم".



وأكد ضرورة أن يعي الجيش الليبي هذا الأمر، مضيفا أن أردوغان لن يتمكن من تحقيق حلمه، لأن الإمكانيات التي لديه لن تمكنه من تنفيذ هذا المخطط.





وأشار إلى أن الجيش الليبي أمام اختبار صعب ولكنه قادر على اجتيازه، معقبا "كل مفاتيح الحل أصبحت في يد الجيش الليبي".





ولفت إلى أن حديث وزير الخارجية الفرنسي دقيق جدا، كما أنه يشير إلي ما تفعله تركيا بالساحة الليبية، موضحا أن السيناريو السوري سيتكرر في ليبيا.



وأردف أن أردوغان يريد أن يقيم قاعدة عسكرية في طرابلس تحديدًا؛ حتى يصل إلى ما يهدف إليه من أطماع، إضافة إلي مساعدة الجماعات الإرهابية.



