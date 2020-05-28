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فن

أخبار الفن.. صوفينار وهيفاء وهبي تشعلان السوشيال ميديا.. إصابة حمدي الوزير بذبحة صدرية.. وأحدث ظهور لـ حسن حسني

الخميس 28/مايو/2020 - 07:52 ص
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
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أحمد إبراهيم

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي.

بملابس البحر.. صوفينار تتألق في العين السخنة

نشرت الراقصة صوفينار صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء تواجدها في بورتو السخنة. 


بعد إصابته بذبحة صدرية.. خروج حمدي الوزير من المستشفى

كشفت مي ابنة الفنان حمدي الوزير، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بذبحة صدرية منذ يومين. 

هجوم على عمرو محمود ياسين بسبب دعم شيكابالا

كتب عمرو محمود ياسين، منشورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدعم فيه لاعب نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

بصورة مع حفيد محمود ياسين.. أحدث ظهور للفنان حسن حسني

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة جديدة للفنان حسن حسني وبصحبته حفيد محمود ياسين.

بفستان مكشوف الصدر.. هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة

نشرت هيفاء وهبى صورًا من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

نبيل الحلفاوي عن تشجيع الأهلي: سأظل أشاكس وأكيد الزملكاوية

أكد الفنان نبيل الحلفاوي، أنه لا ينتمي كرويًّا إلا للنادي الأهلي، ويحرص على تشجيعه في جميع المباريات

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