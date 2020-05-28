أخبار الفن.. صوفينار وهيفاء وهبي تشعلان السوشيال ميديا.. إصابة حمدي الوزير بذبحة صدرية.. وأحدث ظهور لـ حسن حسني

بعد إصابته بذبحة صدرية.. خروج حمدي الوزير من المستشفى

كشفت مي ابنة الفنان حمدي الوزير، عن تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد إصابته بذبحة صدرية منذ يومين.



