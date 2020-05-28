أخبار الفن.. صوفينار وهيفاء وهبي تشعلان السوشيال ميديا.. إصابة حمدي الوزير بذبحة صدرية.. وأحدث ظهور لـ حسن حسني

بملابس البحر.. صوفينار تتألق في العين السخنة
نشرت الراقصة صوفينار صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء تواجدها في بورتو السخنة.
بملابس البحر.. صوفينار تتألق في العين السخنة
نشرت الراقصة صوفينار صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء تواجدها في بورتو السخنة.
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هيفاء وهبي تتألق بجلسة تصوير جديدة
نشرت هيفاء وهبى صورًا من جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
نبيل الحلفاوي عن تشجيع الأهلي: سأظل أشاكس وأكيد الزملكاوية
أكد الفنان نبيل الحلفاوي، أنه لا ينتمي كرويًّا إلا للنادي الأهلي، ويحرص على تشجيعه في جميع المباريات