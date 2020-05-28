إزالة 62 تعديا على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور





قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية الحلة وزرنيخ.





وتعليمات محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء ، على الأراضي الزراعية واملاك الدولة يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،

وأسفرت الحملة عن إزالة 62 مخالفة بمساحة ( 11 سهما 4 قيراط و 3 فدان ) على أراض زراعية عبارة عن عشش وأحواش وأسوار من الطوب الأبيض .









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وشارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات ورئيس القرية وقسم التنظيم بالتنسيق مع مركز شرطة إسنا.



