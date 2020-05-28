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محافظات

إزالة 62 تعديا على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور

الخميس 28/مايو/2020 - 08:55 ص
ازالة التعديات
ازالة التعديات
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شمس يونس

قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بناحية الحلة وزرنيخ.

 
يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية ، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين،  وتعليمات محافظ الاقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء ، على الأراضي الزراعية واملاك الدولة
 
وأسفرت الحملة عن إزالة 62  مخالفة بمساحة  ( 11 سهما  4 قيراط و 3 فدان  )  على أراض زراعية عبارة عن عشش وأحواش وأسوار من الطوب الأبيض .


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وشارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ومهندسي الإدارة الزراعية ومشرفين الأحواض وقسم الإشغالات ورئيس القرية وقسم التنظيم بالتنسيق مع مركز شرطة إسنا. 

وأكد سليمان أنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين ، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
إزالة 62 تعديا على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور
إزالة 62 تعديا على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور
إزالة 62 تعديا على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور
إزالة 62 تعديا على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور
إزالة 62 تعديا على الأراضي الزراعية بالأقصر.. صور
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