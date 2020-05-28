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منوعات

مسح: نصف الأمريكيين فقط يعتقدون أنهم سيحصلون على لقاح كورونا حال تم تطويره

الخميس 28/مايو/2020 - 08:44 ص
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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أ ش أ
كشف مسح جديد أن نصف الأمريكيين فقط يعتقدون أنهم سيتمكنون من الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حال تم تطويره.

ووجد المسح كذلك أن 31% من الأمريكيين غير متأكدين مما إذا كانوا سيحصلون على اللقاح أم لا، فيما قال 1 من كل 5 مشاركين في المسح إنهم لن يحصلوا على اللقاح حال تم تطويره.

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية بالتعاون مع مركز "NORC" لأبحاث الشئون العامة، وُجد أنه من بين أولئك الذين يرفضون لقاحًا، أشار 7 من كل 10 مشاركين إلى مخاوف تتعلق بالسلامة.


وقالت ميلاني دريس (تبلغ من العمر 56 عامًا) من ولاية كولورادو الأمريكية: "أنا لست ضد اللقاح، لكن الحصول على لقاح لفيروس كورونا في غضون عام أو عامين يجعلني أخشى أنه لن يتم اختباره على نطاق واسع فيما يتعلق بالآثار الجانبية".

وقال براندون جرايمز (يبلغ من العمر 35 عامًا) من ولاية تكساس الأمريكية: "سأحصل على اللقاح بالتأكيد، وبصفتي أبًا يعتني بأسرته، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي الحصول على اللقاح بمجرد توفره لحماية عائلتي بشكل أفضل".

وقال فرانسيس كولينز مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة: "إن السلامة لا تزال أولوية قصوى في تطوير لقاح"، مضيفًا: "بالتأكيد أسوأ شيء يمكن أن يحدث هو أن نسرع في تطوير لقاح يتضح أن له آثارًا جانبية كبيرة".


يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه المختبرات في جميع أنحاء العالم على تطوير لقاح لفيروس كورونا في وقت قياسي، وتجرى حاليًا دراسة حوالي 12 لقاحًا مرشحًا قابلًا للتطبيق، وسيبدأ الباحثون البريطانيون قريبًا تجربة سريرية للقاح مرشح على أكثر من 10 آلاف شخص.
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