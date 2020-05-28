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أخبار البلد

نجيب ساويرس يشعل تويتر: «اللي ييجي على الصعيدي جنا على نفسه»

الخميس 28/مايو/2020 - 09:21 ص
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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ميرنا محمود
ردّ رجل الأعمال نجيب ساويرس على أحد متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ووجّه متابعًا لرجل الأعمال سؤالاً قائلاً: "ليه حضرتك فعلا ليك سطوة ع الإعلام طيرت عادل حمودة زمان من روزا وطيرت عبرحيم من قناة طارق نور وطيرت الباز من المحور وياما طيرت ناس غلطت فيك ايه سر القوة دى متفق معاك ان كل دول غلطوا فيك بس اشمعنى حضرتك اللى بتقدر تطيرهم من أماكنهم".

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ورد نجيب ساويرس قائلا: "ببساطة اللي ييجي على الصعيدي جنى على نفسه، احنا ميتنا ما بيندفنش لحد ما ناخد حقنا! والبادئ أظلم".!

وكانت آخر تصريحات نجيب ساويرس حول مطالبته بالإعلان عن موعد محدد لفتح الباب أمام السياحة في مصر حتى يتمكن من يخطط للقيام بـ إجازة أن يدرج السياحة في مصر ضمن خطة رحلاته.

وكتب نجيب ساويرس قائلا: "لما أسأل أخويا اللى مستثمر فى  السياحة بقوة ..السياح هيرجعوا إمتى ويقولي معرفش، يبقى فيه حاجة غلط".
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