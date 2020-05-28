أول صور مسربة لسيارة هيونداي سانتا كروز 2021.. وسعرها بالجنيه 4

منذ إعلان هيونداي في نوفمبر 2019 عن تجهيز مصنعها في ولاية ألاباما الأمريكية لبناء سيارة سانتا كروز2021 بسعر تنافسي، وقد شغف محبو هيونداي لمعرفة ما ستبدو عليه السيارة البيك اب الجديدة.
وقد انتشرت صور مسربة يظهر فيها شكل السيارة الهيونداي الجديدة سيارة سانتا كروز2021 خلال تجربة قيادة على أحد الطرق الأمريكية، والتي كشفت عن سيارة بيك اب جديدة ذات مواصفات نادرة.
مواصفات هيونداي سانتا كروز 2021
ورغم إخفاء معالم سيارة سانتا كروز2021 إلى حد ما من الشركة، إلا أن الصور المسربة قد كشفت عن شبك بتصميم مشابه لطرازات سانتا الحالية.
فيما أوضحت المسافة بين العجل الخلفي وخلفية سيارة سانتا كروز2021 عن تزويدها بصندوق شحن صغير بعض الشئ، مع تميزها بهيكل أحادي كمعظم السيارات المتوسطة والصغيرة.
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ووفقًا للعديد من الشائعات المتداولة تأتي سيارة سانتا كروز البيك اب الجديدة 2021 بمحرك تربو 3 لترات أو مماثل لبعض محركات هيونداي الحالية.
التقطت الصور المسربة لسيارة هيونداي بيك اب الجديدة سانتا كروز 2021 خلال تجربة قيادة أطلقتها الشركة على أحد الطرق بولاية ميشيجان الأمريكية.
سعر هيونداي سانتا كروز
كانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر 2019 عن سعر سيارتها البيك اب الجديدة سيارة سانتا كروز2021، على أن يبدأ سعرها من 25 ألف دولار أمريكي (أي حوالي 396 ألف جنيه مصري).