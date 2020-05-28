أول صور مسربة لسيارة هيونداي سانتا كروز 2021.. وسعرها بالجنيه 4

التقطت الصور المسربة لسيارة هيونداي بيك اب الجديدة سانتا كروز 2021 خلال تجربة قيادة أطلقتها الشركة على أحد الطرق بولاية ميشيجان الأمريكية.

سعر هيونداي سانتا كروز

كانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر 2019 عن سعر سيارتها البيك اب الجديدة

2021

، على أن يبدأ سعرها من 25 ألف دولار أمريكي (أي حوالي 396 ألف جنيه مصري).